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Intel Core i7 1068NG7 против i5 1035G7

Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 1068NG7
VS
Intel Core i5 1035G7
Intel Core i5 1035G7

Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G7 and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 2.67 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
  • На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и i5 1035G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2020 1 августа 2019
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Ice Lake
Номер модели i7-1068NG7 i5-1035G7
Сокет BGA1344 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 940 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт Intel Core i5 1035G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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