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Intel Core i7 1068NG7 против i5 11400H

Intel Core i7 1068NG7
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i5 11400H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или i5 11400H с 6-ядрами на 2.2-2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 38% ниже чем у Core i5 11400H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1415 и 1274 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7
10523
Core i5 11400H +46%
15330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2020 11 мая 2021
Цена в момент релиза 426 долларов 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake U Tiger Lake H45
Номер модели i7-1068NG7 i5-11400H
Сокет BGA1344 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 22-27x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 512 256
TMUs 64 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки - 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1068NG7
н/д
Core i5 11400H
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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