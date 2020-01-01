Intel Core i7 1068NG7 против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1268 и 932 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +13%
449
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +31%
1738
1328
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +22%
2599
2133
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +74%
10623
6099
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +36%
1252
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +58%
4533
2862
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2020
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-1068NG7
|i5-8265U
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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