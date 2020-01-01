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Intel Core i7 1068NG7 против i5 8265U

Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 1068NG7
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U

Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1268 и 932 балла
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +74%
10623
Core i5 8265U
6099
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2020 28 августа 2018
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-1068NG7 i5-8265U
Сокет BGA1344 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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