Intel Core i7 1068NG7 против i7 10510U
Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +2%
453
445
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +15%
1726
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +7%
2581
2401
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +50%
10521
6995
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +64%
1227
747
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +64%
4667
2842
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2020
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1068NG7
|i7-10510U
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 940
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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Конкуренты
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- Intel Core i7 1068NG7 или i7 10710U
- Intel Core i7 1068NG7 или i5 1038NG7
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