Intel Core i7 1068NG7 против i7 1060NG7
Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 64% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 10 vs 28 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +3%
453
441
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +11%
1726
1560
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +35%
2581
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +71%
10521
6154
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +15%
1227
1064
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +95%
4667
2390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2020
|20 марта 2020
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1068NG7
|i7-1060NG7
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 940
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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