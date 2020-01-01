Главная > Сравнения CPU > Core i7 1068NG7 vs Core i7 10610U

Intel Core i7 1068NG7 против i7 10610U

Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 1068NG7
VS
Intel Core i7 10610U
Intel Core i7 10610U

Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10610U and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и i7 10610U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2020 13 мая 2020
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake-U
Номер модели i7-1068NG7 i7-10610U
Сокет BGA1344 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 940 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт Intel Core i7 10610U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 10610U или i7 1068NG7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях