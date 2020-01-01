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Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700 +108%
4745
Ryzen 3 3100
2286
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700 +20%
2911
Ryzen 3 3100
2432
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700 +49%
17286
Ryzen 3 3100
11632
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700 +7%
1195
Ryzen 3 3100
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +69%
8102
Ryzen 3 3100
4785

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10700 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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