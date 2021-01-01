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Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen 5 4600G

Intel Core i7 10700
VS
AMD Ryzen 5 4600G
Intel Core i7 10700
AMD Ryzen 5 4600G

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 4600G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600G and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700 +43%
4868
Ryzen 5 4600G
3411
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700 +10%
2979
Ryzen 5 4600G
2704
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700 +11%
17485
Ryzen 5 4600G
15759
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +38%
8133
Ryzen 5 4600G
5877

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и AMD Ryzen 5 4600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i7-10700 -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт AMD Ryzen 5 4600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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4. Ryzen 5 3600X или Core i7 10700
5. Core i9 10900 или Core i7 10700
6. Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 4600G
7. Ryzen 5 4600H или Ryzen 5 4600G
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9. Ryzen 5 3400G или Ryzen 5 4600G
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Комментарии

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