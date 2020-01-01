Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen 7 3700X
Что лучше: Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700 +1%
499
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700 +1%
4833
4793
Passmark CPU (одноядерный)
2667
Passmark CPU (многоядерный)
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
1195
Ryzen 7 3700X +7%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
8067
Ryzen 7 3700X +5%
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
31 (46.3%)
36 (53.7%)
Всего проголосовало: 67
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