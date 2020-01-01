Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.