Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
- На 49.57 ГБ/c (108%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
4833
Ryzen Threadripper 3990X +406%
24437
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
78740
Geekbench 5 (одноядерный)
1195
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
8067
Ryzen Threadripper 3990X +187%
23143
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|10 января 2020
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|3990 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|16
|128
|Частота
|2.9 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|88
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