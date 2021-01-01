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Intel Core i7 10700 против Apple M1 Pro

Intel Core i7 10700
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 10700
Apple M1 Pro

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 0.38 терафлопс
  • На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 54% ниже чем у Core i7 10700 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1273 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700
1256
M1 Pro +23%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700
8599
M1 Pro +44%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700
2934
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700
17371
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700
1294
M1 Pro +37%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700
8544
M1 Pro +50%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake -
Номер модели i7-10700 -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.9 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700
0.38 терафлопс
M1 Pro +1268%
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7 10700
2. Intel Core i5 10600K или i7 10700
3. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i7 10700
4. Intel Core i7 9700K или i7 10700
5. Intel Core i7 8700 или i7 10700
6. Intel Core i7 9750H или Apple M1 Pro
7. Intel Core i7 1185G7 или Apple M1 Pro
8. Intel Core i9 11980HK или Apple M1 Pro
9. Apple M1 или M1 Pro

Комментарии

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