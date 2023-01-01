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Intel Core i7 10700 против i3 13100

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i3 13100
Intel Core i7 10700
Intel Core i3 13100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i3 13100 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13100 and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 13100
  • На 43.8 ГБ/c (96%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700
1239
Core i3 13100 +38%
1707
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700
8607
Core i3 13100 +15%
9906
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i3 13100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Raptor Lake
Номер модели i7-10700 i3-13100
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 2.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Макс. TDP (Boost) - 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700
0.38 терафлопс
Core i3 13100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i3 13100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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