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Intel Core i7 10700 против i5 11600K

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 10700
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1697 и 1259 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700
1245
Core i5 11600K +36%
1695
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 января 2021
Цена в момент релиза 323 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i7-10700 i5-11600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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6. Intel Core i7 10700K и i5 11600K
7. Intel Core i5 10600 и i5 11600K

Комментарии

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