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Intel Core i7 10700 против i5 12400

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 10700
Intel Core i5 12400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1730 и 1270 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700
1230
Core i5 12400 +38%
1700
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700
8484
Core i5 12400 +41%
11948
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700
2907
Core i5 12400 +22%
3552
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700
17054
Core i5 12400 +15%
19671
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700
1268
Core i5 12400 +36%
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-10700 i5-12400
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700 +9%
0.38 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 3700X или Core i7 10700
2. Core i5 10600K или Core i7 10700
3. Ryzen 7 5800X или Core i7 10700
4. Core i7 9700K или Core i7 10700
5. Core i7 8700 или Core i7 10700
6. Ryzen 5 5600X или Core i5 12400
7. Core i5 11600K или Core i5 12400
8. Core i7 11700K или Core i5 12400
9. Ryzen 5 5600G или Core i5 12400
10. Core i5 11400 или Core i5 12400

Комментарии

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