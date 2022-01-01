Intel Core i7 10700 против i5 12500
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 12500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1703 и 1253 балла
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1245
Core i5 12500 +46%
1819
Cinebench R23 (многоядерный)
8609
Core i5 12500 +47%
12639
Passmark CPU (одноядерный)
2939
Core i5 12500 +29%
3780
Passmark CPU (многоядерный)
16949
Core i5 12500 +21%
20513
Geekbench 5 (одноядерный)
1257
Core i5 12500 +36%
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
7872
Core i5 12500 +11%
8700
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-10700
|i5-12500
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700
|Сайт Intel Core i5 12500
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2