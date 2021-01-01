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Intel Core i7 10700 против i5 12600K

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 10700
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • Разблокированный множитель
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1273 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700
1256
Core i5 12600K +52%
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700
8599
Core i5 12600K +105%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700
2934
Core i5 12600K +40%
4108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700
17371
Core i5 12600K +40%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700
1294
Core i5 12600K +51%
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700
8544
Core i5 12600K +58%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-10700 i5-12600K
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 16
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700
0.38 терафлопс
Core i5 12600K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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