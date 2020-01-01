Intel Core i7 10700 против i5 7300HQ
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 7300HQ с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
- На 31% ниже чем у Core i7 10700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4833
Passmark CPU (одноядерный)
1955
Passmark CPU (многоядерный)
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700 +36%
1195
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +189%
8067
2793
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|250 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-10700
|i5-7300HQ
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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