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Intel Core i7 10700 против i5 7300HQ

Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 7300HQ с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • На 31% ниже чем у Core i7 10700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +189%
8067
Core i5 7300HQ
2793

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2017
Цена в момент релиза 323 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Kaby Lake
Номер модели i7-10700 i5-7300HQ
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 4
Частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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