Intel Core i7 10700 против i5 8400
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
72
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
24
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700 +21%
499
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700 +111%
4833
2295
Passmark CPU (одноядерный)
2378
Passmark CPU (многоядерный)
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700 +17%
1195
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +88%
8067
4302
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|323 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-10700
|i5-8400
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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