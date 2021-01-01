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Intel Core i7 10700 против i5 9400

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 9400
Intel Core i7 10700
Intel Core i5 9400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 9400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400 and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1260 и 1020 баллов
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700 +17%
2949
Core i5 9400
2521
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700 +85%
17670
Core i5 9400
9567
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700 +24%
1281
Core i5 9400
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +78%
8171
Core i5 9400
4596

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 9400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 7 января 2019
Цена в момент релиза 323 долларов 212 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10700 i5-9400
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 2.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 9400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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