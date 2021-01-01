Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700 vs Core i5 9500

Intel Core i7 10700 против i5 9500

Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 9500
Intel Core i7 10700
Intel Core i5 9500

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 9500 с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9500 and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1260 и 1102 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700 +12%
2949
Core i5 9500
2635
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700 +80%
17670
Core i5 9500
9793
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700 +15%
1281
Core i5 9500
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +77%
8171
Core i5 9500
4621

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 9500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 323 долларов 202 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10700 i5-9500
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 2.9 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 9500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i7 10700 против AMD Ryzen 7 5800X
3. Intel Core i7 10700 против i7 10700K
4. Intel Core i7 10700 против i9 10900
5. Intel Core i7 10700 против i7 8700K
6. Intel Core i5 9500 против AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 9500 против i5 10210U
8. Intel Core i5 9500 против AMD Ryzen 5 3400G

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9500 или i7 10700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях