Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700 vs Core i5 9600K

Intel Core i7 10700 против i5 9600K

Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700 на 2.9 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 10700
Причины выбрать Intel Core i7 10700
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700 +86%
4833
Core i5 9600K
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700 +48%
8067
Core i5 9600K
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700 и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза 323 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10700 i5-9600K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700 Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9600K или i7 10700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях