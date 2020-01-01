Что лучше: Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.