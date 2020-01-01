Intel Core i7 10700F против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 31% ниже чем у Core i7 10700F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700F +6%
494
467
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700F +27%
4833
3793
Passmark CPU (одноядерный)
2624
Passmark CPU (многоядерный)
19159
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700F +11%
1280
1152
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700F +18%
8139
6876
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|298 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700F
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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