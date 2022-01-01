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Intel Core i7 10700F против i3 12100

Intel Core i7 10700F
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i7 10700F
Intel Core i3 12100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 10700F
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 1217 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Core i7 10700F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700F
1250
Core i3 12100 +34%
1671
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700F +51%
12188
Core i3 12100
8052
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700F
2911
Core i3 12100 +21%
3532
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700F +16%
16858
Core i3 12100
14476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700F
1206
Core i3 12100 +41%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700F +27%
8023
Core i3 12100
6314
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700F и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-10700F i3-12100
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700F
н/д
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700F Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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