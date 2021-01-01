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Intel Core i7 10700F против i5 11400

Intel Core i7 10700F
VS
Intel Core i5 11400
Intel Core i7 10700F
Intel Core i5 11400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или i5 11400 с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400 and 10700F
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1248 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700F
1272
Core i5 11400 +33%
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700F
7785
Core i5 11400 +13%
8788

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700F и i5 11400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 17 марта 2021
Цена в момент релиза 298 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i7-10700F i5-11400
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700F Сайт Intel Core i5 11400
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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