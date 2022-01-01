Intel Core i7 10700F против i5 12600KF
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- На 48% ниже чем у Core i5 12600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1268 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1261
Core i5 12600KF +52%
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
12359
Core i5 12600KF +44%
17838
Passmark CPU (одноядерный)
2934
Core i5 12600KF +36%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
17114
Core i5 12600KF +59%
27244
Geekbench 5 (одноядерный)
1270
Core i5 12600KF +52%
1929
Geekbench 5 (многоядерный)
8043
Core i5 12600KF +51%
12158
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-10700F
|i5-12600KF
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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