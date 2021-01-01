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Intel Core i7 10700F против i5 9600K

Intel Core i7 10700F
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i7 10700F
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 10700F
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700F +85%
4902
Core i5 9600K
2653
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700F +58%
17117
Core i5 9600K
10862
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700F +43%
7785
Core i5 9600K
5453

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700F и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2018
Цена в момент релиза 298 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10700F i5-9600K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700F Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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