Intel Core i7 10700F против i7 1065G7
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700F на 2.9 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 с 4-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700F
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 77% ниже чем у Core i7 10700F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700F +11%
494
446
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700F +216%
4833
1530
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Passmark CPU (многоядерный)
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700F +10%
1280
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700F +102%
8139
4026
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|298 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-10700F
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|-
|13x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700F
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 10750H и i7 10700F
- Intel Core i7 10700K и i7 10700F
- Intel Core i7 10700 и i7 10700F
- Intel Core i9 10900F и i7 10700F
- Intel Core i5 10400F и i7 10700F
- AMD Ryzen 7 4800HS и Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i5 10300H и i7 1065G7
- Intel Core i5 10210U и i7 1065G7
- AMD Ryzen 7 4700U и Intel Core i7 1065G7