Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 3 5300G
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 3 5300G с 4-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300G
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K +18%
1297
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +379%
12664
2646
Passmark CPU (одноядерный)
3056
3044
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +38%
19263
13931
Geekbench 5 (одноядерный)
1303
Ryzen 3 5300G +5%
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +76%
8795
4989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|150 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Zen 3
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 3 5300G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1