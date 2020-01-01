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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 5 3400G
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +153%
4874
Ryzen 5 3400G
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +29%
3041
Ryzen 5 3400G
2349
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +105%
19343
Ryzen 5 3400G
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +129%
8791
Ryzen 5 3400G
3844

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 389 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i7-10700K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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