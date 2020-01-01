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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 88% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 15 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +234%
4874
Ryzen 5 3500U
1459
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +53%
3041
Ryzen 5 3500U
1994
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +173%
19343
Ryzen 5 3500U
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +103%
1255
Ryzen 5 3500U
617
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +230%
8791
Ryzen 5 3500U
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза 389 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i7-10700K -
Сокет BGA-1200 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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