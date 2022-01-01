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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 57% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +27%
12662
Ryzen 5 5600H
9931
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +12%
19059
Ryzen 5 5600H
17074
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +44%
8649
Ryzen 5 5600H
6020
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Cezanne
Номер модели i7-10700K -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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