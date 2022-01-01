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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1305
Ryzen 5 7600X +49%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12568
Ryzen 5 7600X +14%
14331
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Raphael
Номер модели i7-10700K -
Сокет LGA-1200 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 47x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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