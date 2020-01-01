Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 1800X
Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 1800X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
- На 6.06 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1800X
- На 24% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700K +28%
512
400
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +33%
4874
3651
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +40%
3041
2174
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +20%
19343
16077
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +31%
1255
960
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +47%
8791
5978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 марта 2017
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 7 1800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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