Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.