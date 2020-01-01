Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 4800HS
Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
- На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700K +7%
512
480
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +18%
4874
4119
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +17%
3041
2596
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +3%
19343
18868
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +6%
1255
1188
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +17%
8791
7521
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|16 марта 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i7 10700K vs Core i7 10750H
- Core i7 10700K vs Ryzen 7 3700X
- Core i7 10700K vs Core i7 10875H
- Core i7 10700K vs Core i9 10850K
- Core i7 10700K vs Ryzen 9 3950X
- Ryzen 7 4800HS vs Core i7 10750H
- Ryzen 7 4800HS vs Core i7 9750H
- Ryzen 7 4800HS vs Ryzen 7 4800H
- Ryzen 7 4800HS vs Ryzen 9 4900H
- Ryzen 7 4800HS vs Core i7 10875H