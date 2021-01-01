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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 1 января 2021
Цена в момент релиза 389 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i7-10700K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 -
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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