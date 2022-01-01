Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- На 57% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 1292 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1309
Ryzen 7 5800H +9%
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +4%
12747
12257
Passmark CPU (одноядерный)
3075
Ryzen 7 5800H +1%
3110
Passmark CPU (многоядерный)
19498
Ryzen 7 5800H +10%
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
1294
Ryzen 7 5800H +11%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +20%
8739
7309
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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