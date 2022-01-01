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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 57% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1432 и 1292 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +4%
12747
Ryzen 7 5800H
12257
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K
19498
Ryzen 7 5800H +10%
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1294
Ryzen 7 5800H +11%
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +20%
8739
Ryzen 7 5800H
7309
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Cezanne
Номер модели i7-10700K -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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