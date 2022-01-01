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Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 10700K
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1381 балл
  • На 16% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1319
Ryzen 7 7700X +50%
1984
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12731
Ryzen 7 7700X +52%
19411
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1391
Ryzen 7 7700X +60%
2228
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K
8770
Ryzen 7 7700X +66%
14573
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Raphael
Номер модели i7-10700K -
Сокет LGA-1200 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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