Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen 7 Pro 4750GE на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1373 и 1198 баллов
- На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
- На 72% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
4912
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +13%
3111
2746
Passmark CPU (многоядерный)
19699
19834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +15%
1384
1204
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +26%
9002
7145
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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