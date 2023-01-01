Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700K vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i7 10700K
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i7 10700K
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 10700K
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 27.6 ГБ/c (60%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1381 балл
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1310
Ryzen 9 7950X +54%
2014
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12790
Ryzen 9 7950X +188%
36823
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K
3073
Ryzen 9 7950X +41%
4340
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K
19231
Ryzen 9 7950X +233%
64062
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1383
Ryzen 9 7950X +64%
2267
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K
8777
Ryzen 9 7950X +179%
24484
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-10700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 45x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 AM5
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) - 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 24 8
ROPs 3 4
Вычислительные блоки 24 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 10700K против Core i7 13700K
2. Core i7 10700K против Core i7 12700K
3. Core i7 10700K против Core i5 13600K
4. Core i7 10700K против Ryzen 7 5800X3D
5. Core i7 10700K против Core i7 11700K
6. Ryzen 9 7950X против Ryzen 9 7900X3D
7. Ryzen 9 7950X против Apple M2
8. Ryzen 9 7950X против Ryzen 7 7800X3D
9. Ryzen 9 7950X против Core i9 13900K
10. Ryzen 9 7950X против Core i7 13700K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i7 10700K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры