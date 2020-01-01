Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen Threadripper 1900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.