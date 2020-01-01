Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen Threadripper 1900X
Что лучше: Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или AMD Ryzen Threadripper 1900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen Threadripper 1900X пиковое энергопотребление – 125 vs 180 Ватт
- Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
- На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1900X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700K +28%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +35%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +32%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +17%
19343
16542
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +26%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +34%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|31 августа 2017
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|549 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTR4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|95°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1900X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
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