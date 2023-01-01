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Intel Core i7 10700K против Apple M2

Intel Core i7 10700K
VS
Apple M2
Intel Core i7 10700K
Apple M2

Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1381 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1299
Apple M2 +21%
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +47%
12649
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K
3043
Apple M2 +31%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +24%
18982
Apple M2
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1379
Apple M2 +40%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K
8672
Apple M2 +3%
8923
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake Apple M2
Номер модели i7-10700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 38x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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