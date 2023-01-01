Intel Core i7 10700K против Apple M2
Что лучше: десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 56.6 ГБ/c (124%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1381 балл
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1299
Apple M2 +21%
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +47%
12649
8593
Passmark CPU (одноядерный)
3043
Apple M2 +31%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +24%
18982
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
1379
Apple M2 +40%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
8672
Apple M2 +3%
8923
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 мая 2020
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|38x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1