Intel Core i7 10700K против Apple M2 Max
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
59
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 363.8 ГБ/c (794%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1381 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1303
M2 Max +28%
1665
Cinebench R23 (многоядерный)
12563
M2 Max +21%
15212
Passmark CPU (одноядерный)
3045
M2 Max +36%
4136
Passmark CPU (многоядерный)
19050
M2 Max +38%
26295
Geekbench 5 (одноядерный)
1375
M2 Max +45%
1999
Geekbench 5 (многоядерный)
8655
M2 Max +73%
14950
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 мая 2020
|17 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|38x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Сокет
|LGA-1200
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|4864
|TMUs
|24
|304
|ROPs
|3
|152
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR4-2933
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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