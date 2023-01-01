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Intel Core i7 10700K против Apple M2 Max

Intel Core i7 10700K
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 10700K
Apple M2 Max

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Причины выбрать Apple M2 Max
  • На 363.8 ГБ/c (794%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1381 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1303
M2 Max +28%
1665
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K
12563
M2 Max +21%
15212
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K
3045
M2 Max +36%
4136
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K
19050
M2 Max +38%
26295
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1375
M2 Max +45%
1999
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K
8655
M2 Max +73%
14950
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 мая 2020 17 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake Apple M2
Номер модели i7-10700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 38x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Сокет LGA-1200 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 4864
TMUs 24 304
ROPs 3 152
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-2933 - LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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