Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700K vs Core i3 10300

Intel Core i7 10700K против i3 10300

Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i3 10300

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10300
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +110%
4876
Core i3 10300
2320
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +16%
3057
Core i3 10300
2635
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +108%
19391
Core i3 10300
9306
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +83%
8781
Core i3 10300
4796

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 389 долларов 152 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10700K i3-10300
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K или i7 10750H
2. Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 7 3700X
3. Intel Core i7 10700K или i7 10875H
4. Intel Core i7 10700K или i9 10850K
5. Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 9 3950X
6. Intel Core i3 10300 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i3 10300 или AMD Ryzen 5 3600X
8. Intel Core i3 10300 или AMD Ryzen 3 3300X
9. Intel Core i3 10300 или i5 9300H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10300 или i7 10700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях