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Intel Core i7 10700K против i5 10400H

Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 10400H
Intel Core i5 10400H

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный i5 10400H с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400H and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +120%
19343
Core i5 10400H
8793
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +104%
8791
Core i5 10400H
4316

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 10400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 389 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10700K i5-10400H
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 10400H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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