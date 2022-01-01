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Intel Core i7 10700K против i5 1135G7

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 78% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +151%
12747
Core i5 1135G7
5077
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +92%
19498
Core i5 1135G7
10163
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Tiger Lake UP3
Номер модели i7-10700K i5-1135G7
Сокет LGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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7. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600H
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9. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 5 5600U
10. Intel Core i5 1135G7 или i5 11300H

Комментарии

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