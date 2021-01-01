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Intel Core i7 10700K против i5 11600

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 11600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1294 балла
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K
3056
Core i5 11600 +10%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +4%
19303
Core i5 11600
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1279
Core i5 11600 +23%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +40%
8564
Core i5 11600
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 16 марта 2021
Цена в момент релиза 389 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i7-10700K i5-11600
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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