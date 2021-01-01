Intel Core i7 10700K против i5 11600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1300 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
511
Cinebench R20 (многоядерный)
4850
Passmark CPU (одноядерный)
3085
Passmark CPU (многоядерный)
19598
Geekbench 5 (одноядерный)
1287
Core i5 11600K +20%
1544
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +37%
8433
6158
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 января 2021
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-10700K
|i5-11600K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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