Intel Core i7 10700K против i5 1240P
Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1589 и 1381 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1299
Core i5 1240P +15%
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +36%
12649
9269
Passmark CPU (одноядерный)
3043
Core i5 1240P +7%
3243
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +11%
18982
17151
Geekbench 5 (одноядерный)
1379
Core i5 1240P +15%
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +11%
8672
7846
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|23 февраля 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-10700K
|i5-1240P
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|3.8 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1200
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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