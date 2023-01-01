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Intel Core i7 10700K против i5 1240P

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 1240P

Что лучше: 8-ядерный десктопный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или ноутбучный i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1589 и 1381 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1299
Core i5 1240P +15%
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +36%
12649
Core i5 1240P
9269
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +11%
18982
Core i5 1240P
17151
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K
1379
Core i5 1240P +15%
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +11%
8672
Core i5 1240P
7846
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 23 февраля 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake Alder Lake
Номер модели i7-10700K i5-1240P
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 3.8 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1200 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 20-28 Вт
Макс. TDP (Boost) - 64 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10700K
0.38 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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